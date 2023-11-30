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Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı, ABD askeri uçağı düşmesi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı, ABD askeri uçağı düşmesi hakkında açıklama yaptı

Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Minazawa, Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında düşen ABD askeri uçağıyla ilgili detayları paylaştı. Minazawa, Japon Sahil Güvenlik botunun bir mürettebat üyesini kurtardığını belirtti ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı, ABD askeri uçağı düşmesi hakkında açıklama yaptı
30.11.2023 - 11:10,
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Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Minazawa, dün Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında düşen ABD askeri uçağına ilişkin detayları paylaştı. Basın toplantısında konuşan Minazawa, "Japon Sahil Güvenlik devriye botunun mürettebattan birini kurtardığı bilgisini aldık, ancak şu anda ayrıntıları teyit ediyoruz" dedi.

Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Minazawa, ABD'ye ait CV-22 Osprey tipi askeri uçağın düşmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Minazawa, "ABD Hava Kuvvetleri Yokota Hava Üssü'ne bağlı CV-22 Osprey, Kagoshima Eyaleti, Yakushima açıklarında suya acil iniş yaptı. Bu olay ışığında Savunma Bakanı, ilgili birimlerden Japonya Sahil Güvenliği ile birlikte çalışarak herhangi bir mağdur olup olmadığını teyit etmelerini, kurtarma operasyonları gerçekleştirmek için her türlü çabayı göstermelerini, kapsamlı bilgi toplamalarını istemiştir. Mümkün olan en iyi sonuçların elde edilmesi ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi yönünde talimatlar verilmiştir. Savunma Bakanlığı ve Öz Savunma Kuvvetleri de arama ve kurtarma operasyonları yürütmektedir. Hayat kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, Japonya Sahil Güvenlik devriye botunun mürettebat üyelerinden birini kurtardığı bilgisini aldık, ancak şu anda ayrıntıları teyit ediyoruz" dedi.

"ÖNCELİK HAYAT KURTARMA, DAHA SONRA İNCELEME BAŞLATILACAK"

Minazawa, olayın hala 'acil' olarak değerlendirildiğini, önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu belirterek, "Her şeyden önce bu vaka aciliyet arz etmektedir, dolayısıyla ilk önceliğimizin hayat kurtarmak için elimizden geleni yapmak olduğuna inanıyorum. Ayrıca ABD ordusundan kaza koşullarıyla ilgili gerçekleri teyit etmesini talep edeceğiz. Bunun ardından kazanın nedeninin araştırılması gerekecek, ancak bu yapıldıktan sonra nihayet değerlendirmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Her halükarda, hayat kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı, ABD askeri uçağı düşmesi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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