Japonya, Tayvan'a yakın adaya füze yerleştiriyor

(ANKARA) - Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde ülkenin Tayvan'a yakın batıdaki Yonaguni Adası'na karadan havaya füze sistemleri konuşlandırmayı planladıklarını ve sürecin Mart 2031'e kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Açıklama, Japonya'nın 2022'de duyurduğu Yonaguni'ye füze konuşlandırma planı için ilk kez net bir takvim ortaya koyması açısından önem taşıyor. Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre mesafede bulunan ada, stratejik konumu nedeniyle bölgesel güvenlik dengelerinde kritik bir nokta olarak görülüyor.

Çin, özerkliğe sahip Tayvan'ı "topraklarının parçası" olarak tanımlarken, "yeniden birleşme" için güç kullanımını dışlamıyor. Tokyo yönetiminin adaya askeri kapasite yerleştirme kararı, Japonya ile Çin arasında zaten yükselen gerilimi daha da artırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Koizumi, Yonaguni'deki birliğin gelen uçak ve füzeleri önlemeye yönelik orta menzilli karadan havaya füze sistemleriyle donatılacağını belirtti. Japon yapımı sistemin yaklaşık 50 kilometre menzile ve 360 derece kapsama kapasitesine sahip olduğu, aynı anda 100 hedefi takip edebildiği ve 12 hedefe eş zamanlı angajman sağlayabildiği ifade edildi.

Açıklama, Çin'in ulusal güvenlik gerekçesiyle 20 Japon şirketi ve kuruluşa ihracat kısıtlaması getirmesinden bir gün sonra geldi. Pekin yönetimi henüz yeni planlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Koizumi'nin kasım ayında Yonaguni'yi ziyaret etmesinin ardından Japonya'yı "bölgesel gerilimi artırmakla" suçlamıştı.

Bu süreçte Çin'in ada çevresinde insansız hava araçları uçurduğu, Japonya'nın ise savaş uçaklarını havalandırarak karşılık verdiği bildirildi.

Tayvan gerilimi ve savunma politikası

Tokyo ile Pekin arasındaki tansiyon, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin kasım ayında Tayvan'a yönelik olası bir saldırı durumunda Japon Öz Savunma Kuvvetlerinin devreye girebileceğini ima eden açıklamalarının ardından yükselmişti.

Uzmanlar, Tayvan'a yönelik olası bir saldırının ABD ile Çin arasında doğrudan askeri çatışma riskini artırabileceğini, bunun Japonya gibi ABD müttefiklerini de kapsayan daha geniş çaplı bir krize dönüşebileceğini değerlendiriyor.

Takaichi'nin Parlamento'daki açıklamalarının ardından Çin'in savaş gemisi faaliyetlerini artırdığı, nadir toprak elementleri ihracatını kısıtladığı, Çinli turist akışını azalttığı ve çeşitli kültürel etkinlikleri iptal ettiği bildirildi.

Yonaguni askeri ileri karakola dönüşüyor

Son on yılda Japonya, daha önce sakin bir ada olan Yonaguni'yi kademeli olarak askeri bir ileri karakola dönüştürdü. Ada halihazırda kıyı gözetleme görevleri yürütürken yaklaşık 160 Japon öz savunma personeline ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca düşman iletişim ve radar sistemlerini bozmayı amaçlayan bir elektronik harp biriminin, Nisan ayında başlayacak 2026 mali yılı içinde kurulmasının planlandığı belirtildi.

Koizumi, füze konuşlandırma sürecinin tesis geliştirme çalışmalarına bağlı olarak değişebileceğini ancak mevcut planlamanın 2030 mali yılına işaret ettiğini kaydetti. Kararın, Japonya'nın savunma hattını Tayvan Boğazı çevresinde güçlendirme stratejisinin parçası olduğu değerlendiriliyor.