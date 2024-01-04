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Jeffrey Epstein Davasıyla İlişkili İsimler Arasında Prens Andrew da Yer Alıyor - Son Dakika
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BBC

Jeffrey Epstein Davasıyla İlişkili İsimler Arasında Prens Andrew da Yer Alıyor

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in 2019 yılında intihar ettiği açıklandıktan sonra yargılandığı dava ile ilişkili olarak eski ABD Başkanı ve Prens Andrew da isimler arasında yer alıyor. Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte cinsel taciz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Maxwell 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İsimlerin kamuya açıklanmasına karar verilen davada bazı isimler suçlanırken, diğerleri tanık olarak geçiyor. Prens Andrew ise iddiaları reddediyor.

Jeffrey Epstein Davasıyla İlişkili İsimler Arasında Prens Andrew da Yer Alıyor
04.01.2024 - 04:42,  Güncelleme: 04:43
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2019 yılında hücresinde intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili isimler arasında eski ABD Başkanı ve Prens Andrew de yer aldı.

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Bir İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi.

Maxwell, Epstein ile birlikte işlediği suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

Hakim Loretta Preska, çoğu ismin zaten kamuda yer aldığını ve çok sayıda kişinin de belgelerin açıklanmasına bir itirazı olmadığını söyledi.

Johanna Sjoberg isimli kişi, 2001 yılında Epstein'ın Manhattan’daki evinde Prens Andrew’ün göğsünü ellediğini iddia ediyor.

Virginia Giuffre isimli kişi ise 17 yaşındayken yani ABD yasalarına göre çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a seks için sunulduğunu öne sürüyor.

Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddediyor.

Buckingham Sarayı daha önce iddiaların "kategorik olarak doğru olmadığını" söylemişti.

Clinton'ın ekibi, Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını aktarmıştı.

2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.

Mahkeme belgelerine göre Sjoberg ifadesinde Epstein'ın bir keresinde, kendisine Clinton'ın "kızları genç sevdiğini" söylediğini anlattı. Clinton daha önce başkanlık yaptığı dönemde 22 yaşındaki bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişki yaşamıştı.

Kaynak: BBC
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