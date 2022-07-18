Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi. Ünlü şarkıcı Lopez, hayranlarına gönderdiği email ve yazdığı blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğruladı.

Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" sözlerini kaleme aldı.

Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazdı

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk."

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lopez, Las Vegas'ta evlenmek için kuyrukta bekleyen diğer çiftlerden de yazısında bahsederek, diğer çiftler gibi aşklarının dünya tarafından tanınması için evlendiklerini anlattı.

2002 yılında sevgili olan çift, nişanlandıktan sonra 2004 yılında ayrılmışlardı.

Düğünleri tam 17 yıl sonra gerçekleşti.

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