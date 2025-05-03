ÇİN'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yerel acil durum yönetim bürosundan yapılan açıklamada 'Robinson R44 II' model helikopterin saat 17.00'da uçuştan dönerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü bildirildi. Olayda, bölgede bulunan bir kişi hayatını kaybederken, helikopterde bulunan 4 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Jiangsu Sivil Havacılık Kurumu kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Jiangsu'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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