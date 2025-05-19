Joe Biden'a Prostat Kanseri Teşhisi

(ANKARA) - Eski ABD Başkanı Joe Biden'a, kemiklere de sıçramış ileri evre prostat kanseri teşhisi kondu. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 82 yaşındaki Biden, geçen hafta idrar yollarıyla ilgili semptomlar nedeniyle doktora gitmiş, cuma günü de vücudunda kanser tespit edilmişti.

Açıklamada, kanserin agresif bir türden olduğu ve hızlı yayılma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi. Kanserin türünün hormonlara duyarlı olduğu ve bu durumun tedavi edilebilirliği artırdığı belirtildi. Biden ve ailesinin şu anda tedavi seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı. Biden'ın ofisinden, "Kanserin daha agresif bir formu olmasına rağmen, hormonlara duyarlı olması etkili bir şekilde yönetilmesini mümkün kılıyor" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın ardından ABD'nin başlıca siyasi partileri olan Demokrat ve Cumhuriyetçi kanattan "geçmiş olsun" mesajları geldi.

Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da, "Joe Biden'ın son sağlık durumunu üzüntüyle öğrendik. Eşi Jill ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Joe'ya hızlı ve başarılı bir iyileşme diliyoruz" dedi.

Biden döneminin Başkan Yardımcısı Kamala Harris de eşi Doug Emhoff ile birlikte Biden ailesine dua ettiklerini belirterek, "Joe bir savaşçıdır; bu zorluğu da hayatı boyunca gösterdiği güç, dirayet ve iyimserlikle karşılayacaktır" dedi.

Eski Başkan Barack Obama ise eşi Michelle ile birlikte Biden ailesini düşündüklerini belirterek, "Joe, kanserle mücadelede şimdiye kadar kimsenin yapmadığı kadar çaba gösterdi. Bu zorluğu da kararlılığı ve zarafetiyle aşacağından eminim" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, "Başkan Biden'ın prostat kanseri olduğunu duymaktan büyük üzüntü duydum. Kendisine, eşi Jill'e ve ailesine en içten dileklerimi iletiyorum" dedi.

Biden, geçen yıl sağlık durumu ve yaşıyla ilgili artan endişeler nedeniyle 2024 başkanlık yarışından çekilmişti. Seçim hazırlıklarının yapıldığı haziran ayında Trump ile gerçekleştirdiği televizyon tartışmasında gösterdiği performans sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan Biden, yerine Kamala Harris'in aday olmasıyla başkanlık yarışından çekilmişti.