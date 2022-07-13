John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim - Son Dakika
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John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim

13.07.2022 08:24

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Yakın zamanda Türkiye için de tehditkar cümleler kullanan Bolton, ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin açıklama yaparken "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum" ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan canlı yayında çarpıcı bir itiraf geldi. 6 Ocak ABD Kongre baskınının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik Bolton, "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir" dedi.

TRUMP DARBE YAPMAYA MI KALKIŞTI?

CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ilginç bir itirafta bulundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı. Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

"DARBE" İTİRAFI YAYINA DAMGA VURDU

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı: "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Bolton kurucusu olduğu 'Türk Demokrasi Projesi' derneğini desteklediğini belirterek Türkiye hakkında provokatif açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ı hedef alan Bolton "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim - Son Dakika
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