Jürgen Klopp Almanya'nın Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika
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Jürgen Klopp Almanya'nın Yeni Teknik Direktörü

Jürgen Klopp Almanya\'nın Yeni Teknik Direktörü
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Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'u A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak atadı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Jürgen Klopp'u A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak resmen açıkladı. Julian Nagelsmann'ın yerine göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı, milli takımı yeniden başarıya taşımayı hedeflediğini söyledi.

DFB yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 59 Jürgen Klopp'un A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından düzenlenen basın toplantısında Klopp, Almanya Milli Takımı'nın 13. teknik direktörü olarak kamuoyuna tanıtıldı.

DFB Başkanı Bernd Neuendorf, "Başından beri ilk tercihimiz Jürgen Klopp'tu." ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında DFB'nin, Klopp'un eski işvereni Red Bull'a yakınlığıyla bilinen "Wings for Life" vakfına 1 milyon avronun üzerinde bağış yapacağı belirtildi. Ayrıca, 2030 yılına kadar Almanya Milli Takımı'nın üç karşılaşmasının RB Leipzig Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Klopp'un teknik ekibinde uzun yıllardır birlikte çalıştığı Peter Krawietz, Pepijn Lijnders ve eski öğrencisi Sven Bender yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Klopp, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda takımın erken elenmesinin ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann'ın yerine getirildi.

Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada, "Bu görevi üstlenmek benim için büyük bir onur. Almanya Milli Takımı, Alman halkını bir araya getiren en önemli değerlerden biri. Bu nedenle bu görev benim için çok özel. Daha önce de böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyordum. Bugün bu sorumluluğu gerçekten hissetmek benim için çok anlamlı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Jürgen Klopp Almanya'nın Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika

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