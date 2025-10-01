Kabila İdama Mahkum Oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından idama mahkum edildiği bildirildi.

ÜLKEYE İHANETLE SUÇLU BULDU

Mahkeme, Kabila'yı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupları desteklemek ve ülkeye ihanetle suçlu buldu. Mahkeme, Kabila'nın mal varlığına el konulması talebini ise reddetti.

KOLTUĞA BABASININ ARDINDAN GEÇTİ

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila'nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu. İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016'da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kaldı.

GÜNEY AFRİKA'YA SÜRGÜN EDİLDİ

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika'ya yerleşmişti.