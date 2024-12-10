Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş - Son Dakika
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Dünya

Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş

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Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 16 yıl önce bir zirvede "Sıra her birinize gelecek, sizin için gelecekler. Saddam'a olanlar sizi de bekliyor" diye uyardığı ve önce Hüsnü Mübarek'in sonra da Beşşar Esad'ın kahkahalarla güldüğü görüntüler Suriye'de yaşananların ardından yeniden gündem oldu

10.12.2024 10:59
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar çok sayıda şehri tek bir çatışmaya bile girmeden işgal etti.

Başkent Şam'da da kontrolü sağlayan muhaliflerin bu hamlesiyle 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

KADDAFİ ZİRVEDE AÇIK AÇIK UYARMIŞ

Türkiye'nin yanı başında yaşananlar ise akıllara 11 yıl önce Sirte'de muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin katıldığı bir zirvede yaptığı uyarıyı getirdi.

"SIRA HER BİRİNİZE GELECEK"

2008 yılında Şam'da Arap liderlerinin bir araya geldiği zirvede Kaddafi, Saddam Hüseyin'in idamını örnek göstererek şöyle demişti: "Sıra her birinize gelecek, sizin için gelecekler. Saddam'a olanlar sizi de bekliyor."

ESAD'IN GÜLÜŞÜ EKRANLARA DA YANSIMIŞTI

Kaddafi'nin uyarısını dikkate almayan liderlerin kahkahaları salonda yankılanırken gülüşü ekranlara yansıyan o isimlerden biri de Suriye'de yaşananların ardından mülteci durumuna düşen Beşar Esad'dı.

Kaddafi\'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş

Muammer Kaddafi, Politika, Kaddafi, Suriye, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kaddafi'nin 'Sıra size de gelecek' diye uyardığı Esad gülüp geçmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kaho Kroyf:
    bu şekilde devam ederse Erdoğan için de aynı son kaçınılmaz olabilir 32 73 Yanıtla
  • Turan:
    Kaddafi saddam Hüseyin adam gibi adamdılar gerçek liderdiler 70 0 Yanıtla
  • mevlan tanyeri:
    Allah Rahmet Eylesin. Saddam gitti Irak bitti, Kaddafi gitti libya bitti…Allah ülkemizi ve milletimizi korusun… 62 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Ruhun şad olsun, Kıbrıs çıkartmasında bizim için yaptıklarını unutmadık. 48 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    geleceği görüp konuşan bütün liderleri halkına astirdilar müslüman tezgaha düştü vay halimize 34 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    kaddafi ve saddam ülkesini terketmedi yanlışları oldu ama bugün onlara gülenlerin hepsi tarihten birer birer siliniyor. şimdiiyice gülsünler. 16 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Sıra Türkiyede Bakalım bu dediğime kim GÜLECEK ! Gerçi o kişi ! Bu yorumumu okuyamaz 7 6 Yanıtla
  • balder osman:
    chp ingiltereye, akp de ya abd ye ya da itraile kaçarmış :)) 4 3 Yanıtla
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