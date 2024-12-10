27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar çok sayıda şehri tek bir çatışmaya bile girmeden işgal etti.
Başkent Şam'da da kontrolü sağlayan muhaliflerin bu hamlesiyle 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.
Türkiye'nin yanı başında yaşananlar ise akıllara 11 yıl önce Sirte'de muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin katıldığı bir zirvede yaptığı uyarıyı getirdi.
2008 yılında Şam'da Arap liderlerinin bir araya geldiği zirvede Kaddafi, Saddam Hüseyin'in idamını örnek göstererek şöyle demişti: "Sıra her birinize gelecek, sizin için gelecekler. Saddam'a olanlar sizi de bekliyor."
Kaddafi'nin uyarısını dikkate almayan liderlerin kahkahaları salonda yankılanırken gülüşü ekranlara yansıyan o isimlerden biri de Suriye'de yaşananların ardından mülteci durumuna düşen Beşar Esad'dı.
Son Dakika › Dünya › Kaddafi'nin 'Sıra size de gelecek' diye uyardığı Esad gülüp geçmiş - Son Dakika
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