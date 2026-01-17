Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı - Son Dakika
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
17.01.2026 16:46
İngiltere'nin Suffolk bölgesinde bulunan HMP Highpoint Cezaevinde görevli olan 46 yaşındaki Rebecca Pinckard, bir mahkûmla cezaevi içindeki depo odasında cinsel ilişkiye girerken vücut kamerasına yansıyan görüntülerle yakalandı. Pinckard, suçunu kabul ettikten sonra 32 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, cezaevlerinde görevli personelin sorumluluğu ve denetimi konusunda ülkede yeniden tartışmalar başladı.

Bir mahkûmla cinsel ilişkiye girdiği anlar kendi taktığı vücut kamerasına yansıyan 46 yaşındaki kadın cezaevi görevlisi, İngiltere'de hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Suffolk bölgesinde bulunan HMP Highpoint Cezaevinde yaşandı. Cezaevinde görevli olan Rebecca Pinckard, kamu görevini kötüye kullanma suçunu kabul ettikten sonra mahkemeye çıkarıldı. Temmuz 2024'te Pinckard'ın, bir mahkûmla cezaevi içindeki depo odasında cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Skandalın en çarpıcı yanı ise bu anların, Pinckard'ın görev sırasında üzerinde taşıdığı vücut kamerası tarafından kaydedilmesi oldu.

Cambridge Kraliyet Mahkemesi'nde anlatılanlara göre, başka bir cezaevi görevlisi depo odasına girdiğinde Pinckard'ı, hükümlü uyuşturucu satıcısı Erion Nakdi (42) ile birlikte yakaladı. Nakdi'nin daha önce ağır suçlardan hüküm giydiği ve uzun süreli hapis cezası aldığı belirtildi.

Mahkeme, Cambridgeshire'da yaşayan Pinckard'ı, mahkûmla yaşadığı bu yasadışı ilişki nedeniyle 32 hafta hapis cezasına çarptırdı. Dosyada yer alan bilgilere göre ilişki, 9 Nisan – 6 Temmuz 2024 tarihleri arasında devam etti.

Sadece cinsel ilişkiyle sınırlı kalmayan olayda, Pinckard'ın mahkûma moral vermek için kart gönderdiği ve hücresinden kendisine gönderilen müstehcen videoları yetkililere bildirmediği de ortaya çıktı. Ayrıca, sanığın daha önce de mahkûmlarla "gereğinden fazla samimi" davrandığı ve bu nedenle uyarı aldığı mahkemede dile getirildi.

Davaya bakan hakim, olayın tesadüfen ortaya çıktığını ancak yaşananların tek seferlik bir hata olmadığını vurguladı. Hakim, bu davranışların cezaevi sistemine ve adalet mekanizmasına olan kamu güvenini zedelediğini belirtti.

Pinckard'ın avukatları ise yaşananların bir ilişki olmadığını, sanığın zor bir dönemden geçtiğini ve bunun "anlık bir kontrol kaybı" olduğunu savundu. Savunmaya göre, Pinckard uzun süreli ilişkisinin sona ermesinin ardından psikolojik olarak yıpranmıştı.

Öte yandan, cezaevinde cep telefonu bulundurduğunu kabul eden Erion Nakdi'ye, mevcut cezasına ek olarak 10 ay hapis cezası verildi. Nakdi, 2022 yılında A sınıfı uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaklaşık 1.300 mahkûmun kaldığı HMP Highpoint Cezaevi, İngiltere'nin en büyük cezaevlerinden biri olarak biliniyor. Cezaevi, geçmişte bazı ünlü isimlerin de kaldığı yer olarak dikkat çekiyor.

Yaşanan bu olay, cezaevlerinde görevli personelin sorumluluğu ve denetimi konusunda ülkede yeniden tartışma başlattı.

Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

