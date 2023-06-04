Kadın doğum doktoruna saldıran adam, 7 yıl önce eşine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti - Son Dakika
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Kadın doğum doktoruna saldıran adam, 7 yıl önce eşine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

Kadın doğum doktoruna saldıran adam, 7 yıl önce eşine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti

04.06.2023 21:09

ABD'nin Baltimore kentinde bir konferansta kadın doğum doktoruna saldıran adam, doktoru 7 yıl önce eşine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Doktoru defalarca tokatlayan adam, eşiyle birlikte salondan ayrıldı. Doktor ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunulmadı ancak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD'nin Baltimore kentinde kadın doğum doktorları ve jinekologların yer aldığı bir konferansta bir anda ortaya çıkan adam ortalığı karıştırdı. İsmi öğrenilemeyen adam, Dr. William Burke'nin konuştuğu sırada sahneye dalıp bağırarak, doktoru tokatladı.

"EŞİME NE YAPTIĞINI BİLİYORUM"

"Eşime ne yaptığını biliyorum" diyerek sahneye bir anda dalan adam, adının William Burke olduğu öğrenilen doktoru, 7 sene önce eşine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Sahneye çıkıp doktora yönelen adam, "Bu şerefsiz benim karımı 7 yıl önce taciz etti. Sen ne yaptığını biliyorsun. Eşimi 7 yıl önce New York'ta taciz ettin. Bu an için 7 yıl bekledim. Eşim 7 yıldır bu olay yüzünden acı çekiyor. Sen bir avcısın" diye bağırdı.

DEFALARCA KEZ TOKATLADI

İzleyiciler tarafından soluksuzca izlenen o anlarda öfkesini alamayan adam, doktoru defalarca kez tokatladı. Doktoru cinsel saldırıyla suçlayıp tokatlayan adam, eyleminin ardından eşiyle birlikte salonu terk etti.

Bölge polisi yerel medya kuruluşlarına olayı doğrularken; doktorun, saldırgan ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunmadığını belirtti. Amerikan Doğum ve Jinekoloji Üniversitesi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Doktorun aktif olarak çalıştığı Stony Brook Üniversitesi Tıp Merkezi de olayla ilgili resmi soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın doğum doktoruna saldıran adam, 7 yıl önce eşine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti - Son Dakika


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