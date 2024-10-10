Kadın ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean \'Diddy\' Combs, hakim karşısına çıkıyor

Dünya

Sean "Diddy" Combs, hip-hop dünyasının güçlü ismi, kadın ticareti suçlamalarıyla ilgili hakim karşısına çıkıyor.

Combs, Perşembe öğleden sonra gerçekleşecek duruşma için Brooklyn'deki cezaevinden Manhattan federal mahkemesine getirilecek ve Yargıç Arun Subramanian'ın huzuruna çıkacak.

Duruşmada, her iki tarafın avukatlarının davanın sınırlarını belirleyecek argümanlarını sunmaları için son tarihlerin belirlenmesi bekleniyor. Combs'un avukatları davanın Nisan veya Mayıs ayında başlamasını isterken, savcılar duruşmanın ne zaman yapılacağı konusunda henüz bir tercih belirtmedi.

Yargıç Subramanian, davadaki avukatlarla geçmiş bağlantıları nedeniyle başka bir yargıcın davadan çekilmesinin ardından atandı.

54 yaşındaki Combs, geçen ay kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Bu suçlamalar arasında 2008'e kadar uzanan iddialara dayanan örgütlü suç işleme ve cinsel insan ticareti yer alıyor.

İddianamede, Combs'un yıllarca bir dizi yardımcı ve çalışanının yardımıyla kadınlara baskı uyguladığı ve onları istismar ettiği, ayrıca mağdurları şantaj ve kaçırma, kundaklama ve fiziksel şiddet gibi şiddet eylemleriyle susturduğu öne sürülüyor.