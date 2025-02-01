Kafein Tüketimi Vücut Yağını ve Diyabet Riskini Etkileyebilir - Son Dakika
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Kafein Tüketimi Vücut Yağını ve Diyabet Riskini Etkileyebilir

Kafein Tüketimi Vücut Yağını ve Diyabet Riskini Etkileyebilir

Yeni yapılan bir araştırma, kandaki kafein oranının vücut yağ miktarını etkileyebileceğini ve bunun diyabet ile kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini belirleyebileceğini ortaya koydu.

01.02.2025 12:45  Güncelleme: 12:46
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YENİ bir araştırma, kandaki kafein oranının vücut yağ miktarını etkileyebileceğini, bunun diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini belirleyebileceğini gösterdi.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü, Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi ve Imperial College London'dan araştırma ekibi, vücutta kafein oranının yüksek olmasının yağlanmayı ve diyabet riskini düşürdüğünü ortaya koydu. Kafein seviyeleri, BMI (vücut kitle indeksi) ve diyabet riski arasında bağlantı bulunurken, kandaki kafein miktarı ile atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar arasında herhangi bir ilişki tespit edilemedi.

Dünya çapında kafeinin yoğun tüketimi göz önüne alındığında, küçük metabolik etkilerinin dahi sağlık üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirten araştırmacılar, "Kısa vadeli denemeler, kafein alımının kilo ve yağ kütlesinde azalmaya yol açtığını gösterdi ancak kafein alımının uzun vadeli etkileri bilinmiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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