Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet - Son Dakika
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Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet

23.02.2022 23:44
Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet

Ünlü kahin Nostradamus, Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F Kennedy suikastını gibi olayları bilmesiyle tanınıyordu. Şimdi de 3. Dünya savaşı hakkında yıllar önce yaptığı kehanet ortaya çıktı. Nostradamus'un savaş için 2022 bahar ayını işaret ettiği öne sürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, 3. Dünya savaşı söylentilerini de iyice artırdı. Bu gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte ünlü kahinlerin daha önce savaşla ilgili söylemleri de yeniden gündem oldu. Baba Vanga'nın ardından daha önce birçok tarihi olayı bilmesiyle tanınan Nostradamus'un sözleri çok konuşuldu.

"SAVAŞ AVRUPA'YA SIÇRAYACAK"

Nostradamus'un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor olsa da ünlü kahinin Les Prophéties adlı kitabında 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor.

"FRANSA DA İŞGAL EDİLİYOR"

Nostradamus'un kehanetleri arasında Fransa'yla ilgili de ürküten detaylar var. Nostradamus, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa'nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini söylüyor. Diğer yandan Avrupa'da Rus işgalinin çoktan başlamış olduğu gibi söylemler, Nostradamus'un inanılırlığını da artırmış durumda.

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Nostradamus, Baba Vanga, Rusya, Savaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet - Son Dakika


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