RUSYA'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 deprem meydana geldiği bildirildi.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6.2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Kamçatka'da 3 Deprem - Son Dakika
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