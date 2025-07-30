Kamçatka\'da Yanardağ Deprem Sonrası Patladı

RUSYA'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'daki Klyuchevskoy Yanardağı, meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından patlamaya başladı.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Klyuchevskoy Yanardağı'nda patlama yaşandığı bildirildi.
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