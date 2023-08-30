Kanada'da yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika

Kanada'da yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu

Kanada\'da yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu
Son Güncelleme: 30.08.2023 15:22

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinin kuzeyindeki eski bir yatılı kilise okulunda 14'ü bebeklere ait olduğu değerlendirilen 93 çocuk mezarı bulundu. Kilise okullarında yaşanan kötü muamele ve asimilasyon olaylarına ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Kanada'da English River First Nation yerli bölgesinin şefi Jenny Wolverine yaptığı açıklamada, evlerine dönmeyen çocuklarla ilgili halk arasında anlatılan hikayeler üzerine kiliseye ait Beauval Kızılderili Konut Okulunda başlatılan aramalar sonucu 93 çocuk mezarı tespit edildiğini duyurdu. Mezarlardan 14'ünün bebeklere ait olabileceğini belirten Wolverine, "Ne bulacağımızdan emin değildik. Ancak evlerine dönmeyen öğrencilere dönük muameleyle ilgili nesiller boyunca paylaşılan hikayeleri biliyorduk" ifadelerini kullandı.

MEZAR SAYISI ARTABİLİR

Karşılaştıkları manzarayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendiren Wolverine, 1983 yılında kapanan okulda bulunan mezar sayısının artmasından endişe ettiklerini vurguladı. Wolverine bulunan mezarların uzun ve zor bir yolculuğun başlangıcı olduğunu ifade ederken, Saskatchewan eyalet yönetimini süreci açığa kavuşturmaya yönelik yürütülen çalışmalara destek olmaya çağırdı.

ASİMİLASYON MERKEZİ OLARAK BİLİNİYORDU

Katolik Kilisesi tarafından açılan ve 1940-1997 yıları arasında faaliyet gösteren yatılı kilise okulları, 150 bini aşkın yerli çocuğun ailelerinden koparılarak asimilasyona tabi tutulduğu yerler olarak tarihe geçmişti. Cinsel taciz dahil kötü muamele iddiaları ile adı sık sık anılan okullarda yaşananların açığa çıkarılması için 2008 yılında Kanada'da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. Mağdur ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda yaşananlar "kültürel soykırım" olarak nitelendirilmişti. Bazı kaynaklarda 4 bin 200 olarak geçen kilise okullarında kalırken yaşamını yitiren çocuk sayısı, komisyonun raporunda ise 5 bin 995 olarak yer almıştı.

Kaynak: İHA

Kanada, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'da yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak
17:21 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı
17:12 TBMM Misafirhanesi'ndeki havuzda ölü bulunan eski bakan Kutbettin Arzu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi
16:39 ''Federasyon başkanı beni zorla öptü'' diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video
16:24 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Icardi'den alkışlanacak hareket
16:14 Abdullah Gül, 30 Ağustos'u yorumları kapatarak kutladı
16:07 Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu güvenli olduğunu göstermek için balık yedi
16:06 Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı
15:53 O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı
15:40 Samsunspor ve Toulouse arasında 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 18:03:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada'da yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement