Kanada hükümeti, bir "uzay ceza kanunu" çıkardı. Ceza kanunu, 2019'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşanan bir suça ilişkin olarak gündeme geldi.
2019'da gerçekleşen olayda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li bir astronotun, tarihin ilk uzay suçunu işlediği iddia edilmişti. Astronot Anne McClain'in ayrı yaşadığı eşi Summer Worden, banka kayıtlarına erişmek için eşinin uzay istasyonuna ait bir bilgisayarı kullandığını iddia etmişti.
Euronews'te yer alan habere göre, Kanada hükümeti, ceza kanununda değişikliğe giderek uzayda cinayet veya hırsızlık gibi yasa dışı eylemlerde bulunmayı suç haline getirdi. Kanada hükümetinin çıkardığı yeni kanunda, uzayda suç işleyen Kanadalılar Dünya'ya döndüklerinde tutuklanacak.
Kanada hükümeti, 1998'de astronotları ceza hukukuna tabi kılan uluslararası bir anlaşmayı imzalamıştı.
Anlaşmanın 22. maddesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev alan herkesin kendi ülkesinin ceza yasalarına tabi olduğu belirtilse de anlaşmada, astronotların farklı bir ülkeden meslektaşına karşı suç işlemesi durumu için herhangi bir ifade yoktu.
Son Dakika › Dünya › Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek - Son Dakika