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Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı

26.10.2021 17:18
Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'de Martin Ford isimli inşaat çalışanı kuru fasulye konservesinde göz buldu. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran işçi, "Neredeyse bayılıyordum, o zamandan beri kendimi hasta hissediyorum" sözlerine yer verdi.

İngiltere'de yaşayan Martin Ford, akşam yemeği için aldığı kuru fasulye konservesini açtığında gözlerine inanamadı. Fasulyenin içinden göz çıktığını söyleyen Ford, neler hissettiğini şöyle anlattı: "Neredeyse bayılıyordum, o zamandan beri kendimi hasta hissediyorum. Güçlü midesi olan bir adamım ve fasulye yemeyi çok severim. Ama bir daha yiyebileceğimi düşünmüyorum."

Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı

"BUNDAN SONRA FASULYE YİYEBİLECEĞİMİ ZANNETMİYORUM"

"Zor bir gün geçirdim ve hızlı bir şekilde akşam yemeği yemek istedim." diyen Ford, korku dolu anlarını şu ifadelerle anlattı: "Böyle zamanlarda fasulyeyi tercih ederim. Bu yüzden hemen bir konserveyi açtım ve ısınması için ocağa koydum. Ardından çatalı alıp daldım. O sırada fasulyelerin arasından bana bakan bir göz gördüm. Fasulyeleri kesinlikle seviyorum ama bundan sonra onları tekrar yiyebileceğimden emin değilim."

Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı

ŞİRKET YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA: KÜF NEDENİYLE OLDU

Martin Ford'un satın aldığı fasulye konservesi markası ise fasulyede göz çıkmasının sebebini küfe bağladı. Şirket sözcüsü şunları söyledi: "Fotoğrafta, havanın girmesine izin veren küçük bir delik nedeniyle oluşabilecek küfü gösteriyor. Konservenin delinmesi nadir bir olay. Büyük olasılıkla konserve yoldayken veya depodayken meydana geldi. Daha fazla araştırma yapmak için tüketiciyle iletişime geçeceğiz. Sebep olunan endişeleri için içtenlikle özür dileriz."

Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı

England, Ford, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika Dünya


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