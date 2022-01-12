Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı

Çin'de yaşanan ilginç olay, dünya basınına manşet oldu. Şangay merkezli The Paper gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan ancak soyadının Wang olduğu belirtilen bir kadın, ailesinin tanıştırdığı bir potansiyel eş adayıyla birbirlerini daha iyi tanımak için akşam yemeğine çıkmaya karar verdi.

HÜNERLERİNİ SERGİLEMEK İSTEDİ

Yemek yapmaktaki hünerlerini sergilemek isteyen adam, kadını evine akşam yemeğine davet etti. Ancak birbirlerini ilk kez akşam yemeğinde gören ikili, tanıştıkları gece şehirde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince kapanmayı evde birlikte geçirmek zorunda kaldı.

"UYGUN GÖRÜLEN 10 KİŞİYLE TANIŞTIM"

Şangay merkezli The Paper gazetesine konuşan 'Wang' soy isimli kadın, Zhengzhou'ya potansiyel eş adaylarıyla tanışmak için bir haftalığına gittiğini belirterek, "Yaşım ilerliyor, bu nedenle ailem beni uygun gördükleri 10 kişiyle tanıştırdı. Görüşme kararı aldığım beşinci kişi, yemek yapma konusundaki yeteneklerini göstermek istedi ve beni evine akşam yemeğine davet etti" ifadelerini kullandı.

"SALGIN YÜZÜNDEN KAPANMA İLAN EDİLDİ"

Buluşmanın gerçekleştiği akşam, bulundukları evin de içerisinde bulunduğu bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyleyen kadın, "Salgın nedeniyle kapanma ilan edildi ve evden ayrılamadım" dedi.

EVDEN VİDEOLAR PAYLAŞTILAR

Kapanmaya birlikte girmelerinden sonra bu sıra dışı deneyimi yayınladığı videolarla anlatan Wang, paylaşımlarında partnerinin kendisi için yemek pişirdiği, ev işlerini yaptığı ve o uyurken dizüstü bilgisayarında çalıştığı anları gösteren kısa görüntülere yer verdi.

"TAHTA BİR MANKEN KADAR SESSİZ"

Ancak beklenmedik kapanma partnerliğine rağmen ikili birbirine ısınamadı. Daha konuşkan bir eş aradığını söyleyen Wang, "Tahta bir manken kadar sessiz olması dışında, onun hakkındaki her şey oldukça iyi. Yemekleri vasat olmasına rağmen, hala yemek yapmaya istek duyuyor, bence bu harika" dedi.

6 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİLER

Çin'deki popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı videolar 6 milyondan fazla görüntülenme alan Wang, bu yoğun ilgi üzerine videoları kaldırmaya karar verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşları bir süredir ona telefon açıyor ve bence bu olay onun hayatını etkiledi. Bu yüzden videoları kaldırdım. Herkese ilgisi için çok teşekkür ederim. Umarım salgın bir an önce sona erer ve bekar kız kardeşlerim de yakında bir ilişki bulabilirler." Zhengzhou şehrinde geçen hafta 100'den fazla koronavirüs vakası tespit edildi.