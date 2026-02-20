Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür - Son Dakika
Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür

Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür
20.02.2026 20:19
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın tek taraflı gümrük tarifelerini yetki aşımı gerekçesiyle iptal etti. Kararı valilerle birlikte yaptığı kahvaltıda öğrenen Trump, mahkemeyi hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Bu durum, Beyaz Saray ile yargı arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın tek taraflı gümrük tarifelerini "yetki aşımı" gerekçesiyle iptal etti. Kararı valilerle kahvaltı yaparken öğrenen Trump, mahkemeyi hedef alarak ağır ifadeler kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütme ve yargı arasında "gümrük vergisi" krizi patlak verdi. Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na dayanarak uygulamaya koyduğu ithalat vergilerini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

MAHKEMEDEN "YETKİ AŞIMI" KARARI

Mahkeme heyeti, başkanın söz konusu yasayı kullanarak tek taraflı vergi getirme yetkisinin olmadığını vurguladı. Kararda, bu tür ekonomik müdahalelerin başkanın yasal sınırlarını aştığı ifade edildi.

KAHVALTI SOFRASINDA ÖFKE PATLAMASI

CNN'in haberine göre Donald Trump, mahkemenin bu kritik kararını valilerle birlikte yaptığı kahvaltı sırasında öğrendi. Alınan bilgiye göre, karara oldukça sinirlenen Trump, masadaki valilere dönerek yargı sistemini hedef alan bomba açıklamalarda bulundu.

"BU MAHKEMELER HAKKINDA BİR ŞEYLER YAPMAK LAZIM"

Trump'ın kahvaltı sırasında valilere, mahkemeler için ağır bir küfür kullanarak, "Bu a...a ko...un mahkemeleri hakkında bir şeyler yapmak lazım" dediği iddia edildi.

Trump'ın bu sözleri, Beyaz Saray ile yargı arasındaki iplerin tamamen kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

