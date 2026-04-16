Karaahmetoğlu'ndan Barış ve Ekonomi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaahmetoğlu'ndan Barış ve Ekonomi Vurgusu

16.04.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, barışın ekonomik istikrar için şart olduğunu söyledi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Federal Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, artan enerji ve yaşam maliyetlerinin temelinde küresel savaş ve jeopolitik gerilimlerin yattığını belirterek, barışın ekonomik istikrar için zorunlu olduğunu vurguladı. Almanya ve AB'ye diplomatik girişimleri artırma çağrısı yapan Karaahmetoğlu, Türkiye ile bölgesel krizlerde daha güçlü iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

SPD Federal Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, artan benzin fiyatları ve yaşam maliyetlerindeki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik sorunların yalnızca iç piyasa dinamikleriyle açıklanamayacağını belirten Karaahmetoğlu, küresel ölçekte derinleşen jeopolitik gerilimlerin belirleyici rol oynadığına dikkat çekti.

Karaahmetoğlu, petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme bir etki yarattığını belirterek, "Petrol fiyatlarındaki her artış, doğrudan akaryakıt fiyatlarına, oradan da ısınma, ulaşım, lojistik ve gıda fiyatlarına yansımaktadır. Pompadaki her litre benzinin fiyatının önemli bir kısmı küresel piyasalardaki spekülasyonların ve arz güvenliğine yönelik tehditlerin sonucudur. Bu tehditlerin en büyük kaynağı ise savaştır" ifadelerini kullandı.

Benzin fiyatlarının artık yalnızca ekonomik bir gösterge değil, doğrudan günlük yaşamı etkileyen bir unsur haline geldiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'ne barış için daha somut adımlar atma çağrısında bulundu. Karaahmetoğlu, "Artık yalnızca ekonomik tedbirlerle fiyat artışlarını yönetmek yeterli değildir. Almanya, Avrupa Birliği içinde lider bir ülke olarak savaşın yol açtığı maliyet artışlarını durdurmanın yolunun barıştan geçtiğini açıkça görmeli ve daha kararlı adımlar atmalıdır. Diplomatik girişimler artırılmalı, ateşkes çağrıları güçlendirilmeli ve barışın tesisi için aktif rol üstlenilmelidir" dedi.

Savaşın sona ermesinin yalnızca insani bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik olduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, Türkiye'nin bölgesel rolüne de dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İran-ABD/İsrail hattındaki gerilimlerde de barış diplomasisi yürüttüğünü belirten Karaahmetoğlu, Almanya'nın Ankara ile iş birliğini artırması gerektiğini söyledi.

Karaahmetoğlu, "Ekonomik istikrar ile toplumsal refah birbirinden ayrı düşünülemez. Barışın tesisi ekonomik bir zorunluluktur. Ateşkesler sürdürülebilir hale getirilmeli, diplomatik süreçler güçlendirilmelidir. Türkiye, çevresindeki krizlere rağmen bölgesinde istikrarı koruyan ve barış için aktif girişimlerde bulunan önemli bir aktördür. Almanya bu süreçte Türkiye ile iş birliğini artırmalı ve daha aktif bir pozisyon üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Ekonomi, Almanya, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karaahmetoğlu'ndan Barış ve Ekonomi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:37:25. #7.13#
SON DAKİKA: Karaahmetoğlu'ndan Barış ve Ekonomi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.