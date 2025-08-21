Karaçi\'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

PAKİSTAN'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara ve araçlara zarar verdiğini belirtti. Depodaki yangın sırasında çok sayıda patlama olduğunu kaydeden yetkililer, yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıkladı.