Karadeniz'de batan 'Türkiye'ye ait' gemi hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Karadeniz'de batan 'Türkiye'ye ait' gemi hakkında neler biliniyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz\'de batan \'Türkiye\'ye ait\' gemi hakkında neler biliniyor?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de Romanya karasularının dışında Royad Mammadov adlı yük gemisinde meydana gelen yangının ardından iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Karadeniz'de Romanya karasularının dışında Royad Mammadov adlı yük gemisinde meydana gelen yangının ardından iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Romanya makamları tarafından yapılan açıklamaya göre gemideki 11 mürettebat kurtarıldı. Yetkililer yangının sebebini açıklamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise geminin Rus İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradığını belirten bir açıklama yaptı. Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarafsız sularda seyreden, mısır yüklü ve Türkiye'ye ait sivil bir gemi iki Rus İHA'sı tarafından vuruldu. Gemide Azerbaycan ve Hindistan vatandaşları bulunuyordu" ifadelerini kullandı.Geminin kaptanının hayatını kaybettiğini, bir kişinin de durumunun belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Zelenskiy kurtarılan 11 kişiden birinin yaralı olduğunu ekledi. Konuyla ilgili Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Reuters haber ajansında göre Rus makamları olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı'nın gün içinde yayımladığı bültende, Rus güçlerinin iki yük gemisini hedef aldığı belirtilmişti.Gemi trafiğini izleyen Vesselfinder'a göre, Saint Kitts ve Nevis bayrağı taşıyan kargo gemisş İtalya'nın Ravenna limanına gidiyordu. Gemi son olarak Ukrayna'nın İzmail limanına uğramıştı. Karadeniz'de son aylarda ticari gemilere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarında artış yaşanırken, Türk sahipli veya Türk mürettebatın bulunduğu bazı gemiler de saldırılardan etkilendi. Ankara, Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının hedef alınmasından duyduğu "ciddi endişeyi" dile getirerek taraflara seyir güvenliğini sağlayacak acil tedbirler alma çağrısında bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında yaptığı açıklamada, Karadeniz'de ticari gemiciliğin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni bir mekanizmanın kurulması gerektiğini söyledi.Erdoğan, "Karadeniz'de tüm ticari ulaşımın güvenliği sadece Türk bayrağı altında hareket eden veya Türk şirketlerince işletilen gemiler için önem arz etmiyor. Gerilimin sivillerin hayatını ve ticari hayatı tehlikeye atacak kadar tırmanmasına müsaade etmemek lazım" dedi.

Kaynak: BBC
UluslararasıDenizcilikKaradenizPolitikaGüvenlikRomanyaTürkiyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:07
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 18:34:14. #7.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de batan 'Türkiye'ye ait' gemi hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei