Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı - Son Dakika
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Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı

20.03.2022 15:49
Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı

Belçika'da düzenlenen Gilles Karnavalı'nda korkunç bir kaza gerçekleşti. Aracın karnavala dalması sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken, 70 kişi de yaralandı.

La Louviere şehrinin Strepy-Bracquegnies ilçesinde düzenlenen Gilles Karnavalı'nda bir araç kalabalığını arasına daldı. La Louviere Belediyesi, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 70 kişinin ise yaralandığını bildirdi. La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert yaptığı açıklamada, "Yüksek hızda giden bir araba, Gilles Karnavalı'na katılmak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Sürücü daha sonra yoluna devam etti, ancak durduruldu" dedi.

Belçika'da araç karnaval alanına daldı: 6 ölü, 70 yaralı

KARNAVAL DEVAM EDECEK

La Louviere Belediyesi şehirdeki spor salonunun yaralı ve mağdurlara hizmet vermek üzere hazırlandığını duyurdu. Karnavalın devam edeceği bildirilen şehirde yarın yaşanan olayla ilgili bir anma etkinliğinin düzenleneceği belirtildi. Ayrıca Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun yerel saatle 16.00'da olayın yaşandığı Strepy-Bracquegnies ilçesine geleceği duyuruldu.

COVİD-19 SEBEBİYLE 2 SENEDİR GERÇEKLEŞMİYORDU

Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle karnaval sezonunun açılışını yapan La Louviere Belediyesi, 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 nedeniyle karnavalın düzenlenmesine izin vermemişti. Söz konusu karnaval her yıl 20- 22 Mart tarihleri arasında geleneksel olarak düzenleniyor.

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Koronavirüs, Belçika, Tragger, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı - Son Dakika
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