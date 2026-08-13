Karoline Leavitt Beyaz Saray\'dan Ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.Trump sosyal medya paylaşımında Leavitt'i "en güvendiği yardımcılarından biri" olarak nitelendirdi. Sözcünün çocukları ve ailesiyle vakit geçirmek için görevinden ayrılacağını söyledi. ABD Başkanı paylaşımında "bu kararı tamamen anladığını ve karara saygı duyduğunu" belirtti."Karoline artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak" diye ekledi.Yirmi sekiz yaşındaki Leavitt, geçen yıl Beyaz Saray Basın Sözcüsü görevini üstlenerek bu görevi üstlenen en genç kişi olmuştu. Leavitt'in yerine kimin geçeceği henüz belli değil. Leavitt, Mayıs ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Doğan kızı ile birlikte iki yaşında bir oğlu da var.Leavitt, Trump'ın açıklamasının ardından X paylaşımında, bu görevin hayatının "en büyük onuru ve macerası" olduğunu belirtti."Dünyanın en zorlu işlerinden birinde çalışırken anne olmak ve yeni bir bebeği kucaklamak, hayatımın en ödüllendirici ama aynı zamanda en zorlu dönemi oldu" diye yazdı."Gerçek şu ki, kızımın doğumundan sonra Beyaz Saray'a döndüğümden beri, Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak gerekli zamanı, enerjiyi ve dikkati ayırırken iki küçük çocuğuma hakettikleri gibi en iyi şekilde anne olamayacağımı kalbimde hissettim ve bu yüzden Beyaz Saray'dan ayrılma ve hayatımda yeni bir sayfa açma konusunda bir karar aldım" diye devam etti.

Beyaz Saray'da basın sözcüsü olarak görev yapmadan önce, Trump ile uzun bir süre çalışmıştı. Trump'ın başkanlık döneminin ilk yıllarında yardımcı basın sözcüsü ve konuşma yazarı olarak görev yapmıştı. Daha sonra New York Cumhuriyetçi Kongre üyesi Elise Stefanik'in iletişim direktörü olarak en yakın danışmanlarından biri oldu.2022'de Leavitt, New Hampshire'da Kongre üyeliği için yarıştı ancak başarısız oldu. Cumhuriyetçilerin ön seçimini kazansa da, Demokrat aday Chris Pappas'a yenildi.Daha sonra Trump yanlısı bir bağış toplama grubu olan Maga Inc.'in sözcüsü oldu ve ardından 2024 seçim kampanyasında ulusal basın sekreteri olarak görev aldı.Leavitt, görev süresi boyunca medya ile zaman zaman çatışmalı bir ilişki yaşadı ve bazı muhabirleri taraflı veya sol görüşlü olmakla suçladı.Ofisi, geçen yıl Şubat ayında, Beyaz Saray basın grubunun kontrolünü ele geçirdi."Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" terimini kullanmayı reddettiği için Associated Press haber ajansını Beyaz Saray'dan dışladı.Ayrıca, Beyaz Saray Muhabirleri Birliği'nin organizasyonel görevlerini de elinden aldı.Ancak Trump yönetiminin destekçileri arasında başkanın politikalarını şiddetle savunması nedeniyle geniş çapta övgü topladı.Fox sunucusu ve muhafazakar aktivist Riley Gaines, özellikle hararetli geçen bir basın toplantısının ardından sosyal medyada şunları yazdı: "Bunu bizzat izlemek, çevrimiçi izlemekten bile daha iyiydi. Karoline Leavitt işinde çok başarılı."Leavitt, Sarah Huckabee Sanders'tan sonra Trump'ın iki yönetiminde de en uzun süre görev yapan ikinci basın sözcüsü.Trump'ın toplam iki yönetimindeki altıncı baş sözcüsünün kim olacağı belirsizliğini koruyor.BBC, adaylar ve yerine geçecek kişinin seçilme süreciyle ilgili olarak yorum almak üzere Beyaz Saray'la iletişime geçti.Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller, 12 Ağustos Çarşamba günü Fox News'a verdiği röportajda Leavitt'i "yakın arkadaşı" ve "rol modeli" olarak nitelendirdi."Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye ekledi. "Onun hikayesi daha yeni başlıyor. Geleceğini görmek için sabırsızlanıyorum."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .