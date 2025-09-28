Karur'da Mitingde İzdiham: 38 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Karur'da Mitingde İzdiham: 38 Ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Karur\'da Mitingde İzdiham: 38 Ölü
28.09.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karur\'da Mitingde İzdiham: 38 Ölü
Haber Videosu

Hindistan'ın Karur kentindeki mitingde izdiham sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha miting düzenledi.

MİTİNGE 120 BİN KİŞİ KATILDI

10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına yaklaşık 120 bin kişi gidince alanda izdiham yaşandığı bildirildi. Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANDI"

Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tamil Nadu, Karur'daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hindistan, Güvenlik, Politika, Olaylar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karur'da Mitingde İzdiham: 38 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Otomobil traktör römorkuna çarptı Bilanço ağır Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu

10:14
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde dikkat çeken parke detayı İnceleme raporunda ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı
10:12
Oğlunun mezarı başında eski eşini bıçaklayarak katletti
Oğlunun mezarı başında eski eşini bıçaklayarak katletti
09:57
Bahçeli’den yeni “TRÇ ittifakı“ açıklaması: Biz ne yaptığımızı biliyoruz
Bahçeli'den yeni "TRÇ ittifakı" açıklaması: Biz ne yaptığımızı biliyoruz
09:44
Esenyurt’ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi
Esenyurt'ta 3 çocuğun silahlı şakası yürekleri ağza getirdi
09:23
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
09:09
Kışlıkları çıkarın Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek
08:57
Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısı sonrası Rusya’dan art arda açıklamalar
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar
07:50
Erdoğan’ın başdanışmanı açıkladı İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım
Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 10:55:13. #7.12#
SON DAKİKA: Karur'da Mitingde İzdiham: 38 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.