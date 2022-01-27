Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti

Katalonya Parlamentosu, cadılık faaliyetlerinde bulundukları suçlamasıyla 15. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında idam edilen 700'den fazla kadının affedilmesi ve itibarlarının iade edilmesi kararı aldı.

Parlamentoda yapılan oylamada 114 'evet', 14 'hayır' ve 6 'çekimser' oyla onaylanan kararın çıkarılması için kampanya yürüten bir grup, "Yakın zamanda 15. ve 18. yüzyıllar arasında zulüm gören, işkence gören ve idam edilen 700'den fazla kadının adını keşfettik. Önerilen yasa aynı zamanda Katalonya'daki yerel konseylerin, bazı sokak isimlerini 'tarihi onarım uygulaması' kapsamında cadılıktan hüküm giymiş kadınların adlarıyla değiştirmesini de içeriyor" açıklaması yaptı. Pau Castell isimli tarihçi, bir süre önce Katalonya'da cadılık suçlaması nedeniyle işkence gören ve idam edilen 700'den fazla kadının ismini ortaya çıkarmıştı.

CADI AVI, GÜNÜMÜZÜN KADIN CİNAYETLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Yasa tasarısına destek veren Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Pere Aragones, bunun söz konusu kadınları misojenist işkencelerin kurbanları olan kadınlar olarak tanımlamak için önem taşıdığını vurguladı. Söz konusu tasarıda geçmişteki cadı avı uygulamaları, günümüz kadın cinayetlerine ve 'kadın düşmanı zulümle' ilişkilendirildi. Avrupa'da cadı avının başlatıldığı ilk bölgelerden biri olan Katalonya'da cadılıktan suçlu bulunan kadınların cezası "odunların ziyan edilmemesi için" yakılarak değil asılarak infaz ediliyordu.

''ESKİDEN CADI AVINA ÇIKIYORLARDI, ŞİMDİ İSE KADIN CİNAYETLERİ İŞLENİYOR''

Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti (ERC) bölgesel Başkan Yardımcısı Jenn Diaz, karara ilişkin değerlendirmesinde, "Bize eskiden cadı diyorlardı, şimdi ise feminazi diyorlar ya da histerik ya da cinsel açıdan hüsrana uğradığımızı söylüyorlar. Eskiden cadı avına çıkıyorlardı, şimdi ise kadın cinayetleri işleniyor" ifadelerini kullandı. Kısa bir süre önce İskoçya Parlamentosu da 16. ve 18. yüzyıl arasında işlenen cadı avı infazlarının kurbanları için af çıkarmıştı.