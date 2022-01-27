Üye Girişi
Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti - Son Dakika

Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti

27.01.2022 16:20
Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti

İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde parlamento, cadılık faaliyetleri suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadın için iade-i itibar kararı aldı.

Katalonya Parlamentosu, cadılık faaliyetlerinde bulundukları suçlamasıyla 15. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında idam edilen 700'den fazla kadının affedilmesi ve itibarlarının iade edilmesi kararı aldı.

Parlamentoda yapılan oylamada 114 'evet', 14 'hayır' ve 6 'çekimser' oyla onaylanan kararın çıkarılması için kampanya yürüten bir grup, "Yakın zamanda 15. ve 18. yüzyıllar arasında zulüm gören, işkence gören ve idam edilen 700'den fazla kadının adını keşfettik. Önerilen yasa aynı zamanda Katalonya'daki yerel konseylerin, bazı sokak isimlerini 'tarihi onarım uygulaması' kapsamında cadılıktan hüküm giymiş kadınların adlarıyla değiştirmesini de içeriyor" açıklaması yaptı. Pau Castell isimli tarihçi, bir süre önce Katalonya'da cadılık suçlaması nedeniyle işkence gören ve idam edilen 700'den fazla kadının ismini ortaya çıkarmıştı.

Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti

CADI AVI, GÜNÜMÜZÜN KADIN CİNAYETLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Yasa tasarısına destek veren Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Pere Aragones, bunun söz konusu kadınları misojenist işkencelerin kurbanları olan kadınlar olarak tanımlamak için önem taşıdığını vurguladı. Söz konusu tasarıda geçmişteki cadı avı uygulamaları, günümüz kadın cinayetlerine ve 'kadın düşmanı zulümle' ilişkilendirildi. Avrupa'da cadı avının başlatıldığı ilk bölgelerden biri olan Katalonya'da cadılıktan suçlu bulunan kadınların cezası "odunların ziyan edilmemesi için" yakılarak değil asılarak infaz ediliyordu.

Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti

''ESKİDEN CADI AVINA ÇIKIYORLARDI, ŞİMDİ İSE KADIN CİNAYETLERİ İŞLENİYOR''

Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti (ERC) bölgesel Başkan Yardımcısı Jenn Diaz, karara ilişkin değerlendirmesinde, "Bize eskiden cadı diyorlardı, şimdi ise feminazi diyorlar ya da histerik ya da cinsel açıdan hüsrana uğradığımızı söylüyorlar. Eskiden cadı avına çıkıyorlardı, şimdi ise kadın cinayetleri işleniyor" ifadelerini kullandı. Kısa bir süre önce İskoçya Parlamentosu da 16. ve 18. yüzyıl arasında işlenen cadı avı infazlarının kurbanları için af çıkarmıştı.

YORUMLAR
500

cadı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti - Son Dakika Dünya


Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti         
16:15
Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti         
16:01
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı         
15:38
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
16:20 Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti
16:01 Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı
16:00 Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti
15:57 HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi
15:50 Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda
15:42 Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde
15:41 Öldü zannedilen adam morgda uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada
15:37 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı
15:32 Airbnb, İtalya'da kira ödemeden bir yıl kalacak şanslı kişiyi arıyor! İşte şartları
15:21 Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 16:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement