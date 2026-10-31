Katar arabulucuları 12 saati aşkın temasla ABD-İran diyaloğunu canlandırmayı amaçladı

(ANKARA) - Katarlı arabulucuların, ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak ve yeni bir askeri çatışmayı önlemek amacıyla Tahran'da dün 12 saati aşkın görüşmeler yaptığı bildirildi. ABD medyası, Türkiye ve Suudi Arabistan liderlerinin de son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'tan diplomasiye daha fazla zaman tanımasını istediğini ileri sürdü.

ABD merkezli Axios'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katarlı arabulucular dün Tahran'da İranlı yetkililerle 12 saatten uzun süren görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında Katar heyetinin Beyaz Saray ile düzenli temas halinde olduğu, diplomatik temasların Doha'da bugün devam edeceği belirtildi.

Görüşmelerde "olumlu ilerleme" sağlandığı, ancak temasların sürdüğü belirtildi. Katar'ın, ABD ile İran'ın birkaç gün içinde karşılıklı güven artırıcı adımlar atmasını ve böylece doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamaya çalıştığı aktarıldı. Bu kapsamda Katar'ın, İran'dan BM denetçilerinin saldırılarda zarar gören nükleer tesislere erişmesine izin vermesini, ABD'den ise buna karşılık bazı yaptırımları hafifletmesini öngören bir formül üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Habere göre, müzakerelerin önündeki başlıca anlaşmazlık,Trump yönetiminin görüşmelerin yeniden başlaması için İran'dan nükleer programına ilişkin tavizler talep etmesi, Tahran'ın ise ABD'nin öncelikle deniz ablukasını kaldırmasını, dondurulan İran fonlarını serbest bırakmasını ve petrol satışlarına izin vermesini istemesi.

Katar'ın, güven artırıcı bir adım olarak İran'ı BM denetçilerinin saldırılarda zarar gören nükleer tesislere erişmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştığı, Washington'ın ise buna bazı yaptırımları hafifleterek karşılık vermesinin gündemde olduğu belirtildi.

TRUMP YÖNETİMİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkiliye göre, Trump yönetimi içinde İran'a nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mevcut İran yönetimiyle nükleer anlaşmaya varılabileceğine şüpheyle yaklaşırken, İran'ın yeni saldırılar dahil olmak üzere daha fazla zayıflatılması gerektiğini düşünüyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance ile Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ise müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediği belirtildi. Hazine Bakanı Scott Bessent'in de askeri harekata dönülmeden önce İran'a yönelik ekonomik baskının sonuç vermesi için zaman tanınmasını savunduğu aktarıldı.

Trump ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmeler var. Konuşmak istiyorlar. Konuşmaya devam ediyorlar... Açıkçası zamanımız var" dedi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TRUMP'A "DİPLOMASİ ÇAĞRISI" İDDİASI

Axios'a konuşan bölgesel bir kaynak, Türkiye, Mısır, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın İran'a ABD ile müzakerelere yeniden başlaması yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti. Haberde ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan liderlerinin son günlerde Trump'a diplomatik girişimlere daha fazla zaman tanıması çağrısı yaptığı ileri sürüldü.

Buna karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'deki ara seçimlerin hemen ardından İran'a karşı ortak bir askeri operasyon başlatılması için Trump nezdinde girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Axios, yeni bir ABD-İsrail saldırısının İran'ın yanı sıra Körfez ülkelerinde de büyük çaplı yıkıma yol açabileceğini ve küresel enerji krizini ağırlaştırabileceğini yazdı.