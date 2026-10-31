Katar arabulucuları 12 saati aşkın temasla ABD-İran diyaloğunu canlandırmayı amaçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Katar arabulucuları 12 saati aşkın temasla ABD-İran diyaloğunu canlandırmayı amaçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar arabulucuları 12 saati aşkın temasla ABD-İran diyaloğunu canlandırmayı amaçladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katarlı arabulucuların Tahran'da 12 saati aşkın görüşme yaptığı ve olumlu ilerleme sağlandığı bildirildi. Katar'ın, İran'ın nükleer tesislere BM denetçisi erişimine izin vermesi ve ABD'nin bazı yaptırımları hafifletmesi formülüyle müzakereleri canlandırmaya çalıştığı belirtildi.

(ANKARA) - Katarlı arabulucuların, ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak ve yeni bir askeri çatışmayı önlemek amacıyla Tahran'da dün 12 saati aşkın görüşmeler yaptığı bildirildi. ABD medyası, Türkiye ve Suudi Arabistan liderlerinin de son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'tan diplomasiye daha fazla zaman tanımasını istediğini ileri sürdü.

ABD merkezli Axios'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katarlı arabulucular dün Tahran'da İranlı yetkililerle 12 saatten uzun süren görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında Katar heyetinin Beyaz Saray ile düzenli temas halinde olduğu, diplomatik temasların  Doha'da bugün devam edeceği belirtildi.

Görüşmelerde "olumlu ilerleme" sağlandığı, ancak temasların sürdüğü belirtildi. Katar'ın, ABD ile İran'ın birkaç gün içinde karşılıklı güven artırıcı adımlar atmasını ve böylece doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamaya çalıştığı aktarıldı. Bu kapsamda Katar'ın, İran'dan BM denetçilerinin saldırılarda zarar gören nükleer tesislere erişmesine izin vermesini, ABD'den ise buna karşılık bazı yaptırımları hafifletmesini öngören bir formül üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Habere göre, müzakerelerin önündeki başlıca anlaşmazlık,Trump yönetiminin görüşmelerin yeniden başlaması için İran'dan nükleer programına ilişkin tavizler talep etmesi, Tahran'ın ise ABD'nin öncelikle deniz ablukasını kaldırmasını, dondurulan İran fonlarını serbest bırakmasını ve petrol satışlarına izin vermesini istemesi.

Katar'ın, güven artırıcı bir adım olarak İran'ı BM denetçilerinin saldırılarda zarar gören nükleer tesislere erişmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştığı, Washington'ın ise buna bazı yaptırımları hafifleterek karşılık vermesinin gündemde olduğu belirtildi.

TRUMP YÖNETİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkiliye göre, Trump yönetimi içinde İran'a nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mevcut İran yönetimiyle nükleer anlaşmaya varılabileceğine şüpheyle yaklaşırken, İran'ın yeni saldırılar dahil olmak üzere daha fazla zayıflatılması gerektiğini düşünüyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance ile Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ise müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediği belirtildi. Hazine Bakanı Scott Bessent'in de askeri harekata dönülmeden önce İran'a yönelik ekonomik baskının sonuç vermesi için zaman tanınmasını savunduğu aktarıldı.

Trump ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmeler var. Konuşmak istiyorlar. Konuşmaya devam ediyorlar... Açıkçası zamanımız var" dedi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TRUMP'A "DİPLOMASİ ÇAĞRISI" İDDİASI

Axios'a konuşan bölgesel bir kaynak, Türkiye, Mısır, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın İran'a ABD ile müzakerelere yeniden başlaması yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti. Haberde ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan liderlerinin son günlerde Trump'a diplomatik girişimlere daha fazla zaman tanıması çağrısı yaptığı ileri sürüldü.

Buna karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'deki ara seçimlerin hemen ardından İran'a karşı ortak bir askeri operasyon başlatılması için Trump nezdinde girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Axios, yeni bir ABD-İsrail saldırısının İran'ın yanı sıra Körfez ülkelerinde de büyük çaplı yıkıma yol açabileceğini ve küresel enerji krizini ağırlaştırabileceğini yazdı.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaTahranKatarDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL’ye yakın ceza Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
10:21
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı Başkanın babasına ev hapsi
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:26:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Katar arabulucuları 12 saati aşkın temasla ABD-İran diyaloğunu canlandırmayı amaçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android