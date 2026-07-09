Katar'da Güvenlik Tehdidi Ortadan Kalktı - Son Dakika
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Katar'da Güvenlik Tehdidi Ortadan Kalktı

Katar\'da Güvenlik Tehdidi Ortadan Kalktı
09.07.2026 09:03
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Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidinin sona erdiğini ve normalleştiğini açıkladı.

KATAR İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığını ve koşulların normale döndüğünü duyurdu.

Katar basını, İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin yapılan açıklamayı paylaştı. Ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlara yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Katar'da Güvenlik Tehdidi Ortadan Kalktı - Son Dakika

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