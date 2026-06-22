Katar\'da Patlama: 54 Yaralı, 18 Kayıp

KATAR'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.