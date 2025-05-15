Katar\'daki Trump\'ın aklı İstanbul\'da! Yine Putin\'le ilgili konuştu

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinde. Sabah 10.00'da başlayacağı duyurulan görüşmenin öğleden sonraya ertelendiği bildirilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra İstanbul'daki zirveyle ilgili kararını vereceğini söyledi. Rusya'dan ise "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok" açıklaması geldi. Barış görüşmeleri bir satranca dönüşürken Trump'tan yeni bir İstanbul açıklaması geldi.

"O VE BEN BİRARAYA GELENE KADAR HİÇBİR ŞEY OLACAĞINA İNANMIYORUM"

Trump Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye inerken gazetecilere İstanbul'daki görüşmelere dair yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Ve açıkçası - gitmeyecekti. Gidecekti ama benim gideceğimi sanıyordu. İsteseniz de istemeseniz de o ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Ama bu sorunu çözmek zorundayız çünkü çok fazla insan ölüyor" diye konuştu.

PUTİN'İN HEYETTE OLMAMASI TRUMP'I ÜZMÜŞ

Trump, Perşembe günü Ukrayna ile üst düzey görüşmeler için İstanbul'a gönderilen Rus heyetinde Putin'in yer almamasının kendisini hayal kırıklığına uğratmadığını şöyle anlattı: "Hayal kırıklığına uğramadım. Neden olayım ki? Daha yeni 4 trilyon dolar aldık ve siz bir heyet konusunda hayal kırıklığına mı uğradınız? Heyet hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kontrol bile etmedim."