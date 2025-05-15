Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu

Geniş Video İzle

Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair yaptığı değerlendirmede ''Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak'' dedi.

15.05.2025 15:43  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinde. Sabah 10.00'da başlayacağı duyurulan görüşmenin öğleden sonraya ertelendiği bildirilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra İstanbul'daki zirveyle ilgili kararını vereceğini söyledi. Rusya'dan ise "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok" açıklaması geldi. Barış görüşmeleri bir satranca dönüşürken Trump'tan yeni bir İstanbul açıklaması geldi.

"O VE BEN BİRARAYA GELENE KADAR HİÇBİR ŞEY OLACAĞINA İNANMIYORUM"

Trump Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye inerken gazetecilere İstanbul'daki görüşmelere dair yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Ve açıkçası - gitmeyecekti. Gidecekti ama benim gideceğimi sanıyordu. İsteseniz de istemeseniz de o ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Ama bu sorunu çözmek zorundayız çünkü çok fazla insan ölüyor" diye konuştu.

PUTİN'İN HEYETTE OLMAMASI TRUMP'I ÜZMÜŞ

Trump, Perşembe günü Ukrayna ile üst düzey görüşmeler için İstanbul'a gönderilen Rus heyetinde Putin'in yer almamasının kendisini hayal kırıklığına uğratmadığını şöyle anlattı: "Hayal kırıklığına uğramadım. Neden olayım ki? Daha yeni 4 trilyon dolar aldık ve siz bir heyet konusunda hayal kırıklığına mı uğradınız? Heyet hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kontrol bile etmedim."

Katar\'daki Trump\'ın aklı İstanbul\'da! Yine Putin\'le ilgili konuştu

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İstanbul, Ukrayna, Dünya, Rusya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:35:51. #7.12#
SON DAKİKA: Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.