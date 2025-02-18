Katar\'dan İsrail-Hamas Müzakereleri Açıklaması

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KATAR Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin gerçek anlamda başlamadığını ancak yakında başlayabileceğine dair olumlu bir atmosferin bulunduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına dair değerlendirmede bulundu. Açıklamasında,"Müzakerelerin başlatılmasına yönelik çabaları ve dolayısıyla ateşkes anlaşmasının sürdürülmesini desteklemekte kararlıyız. Gelen giden heyetler var ve görüşmeler yapılıyor ancak müzakereler henüz resmi olarak başlamadı, yakın zamanda başlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.