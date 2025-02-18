Katar'dan İsrail-Hamas Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Katar'dan İsrail-Hamas Müzakereleri Açıklaması

Katar\'dan İsrail-Hamas Müzakereleri Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin henüz resmi olarak başlamadığını ancak olumlu bir atmosferin bulunduğunu belirtti.

18.02.2025 15:58  Güncelleme: 15:59
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KATAR Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin gerçek anlamda başlamadığını ancak yakında başlayabileceğine dair olumlu bir atmosferin bulunduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına dair değerlendirmede bulundu. Açıklamasında,"Müzakerelerin başlatılmasına yönelik çabaları ve dolayısıyla ateşkes anlaşmasının sürdürülmesini desteklemekte kararlıyız. Gelen giden heyetler var ve görüşmeler yapılıyor ancak müzakereler henüz resmi olarak başlamadı, yakın zamanda başlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Katar'dan İsrail-Hamas Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika

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