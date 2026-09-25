Katar Sözcüsü, Netanyahu'nun suçlamasını reddetti, politika değişikliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Katar Sözcüsü, Netanyahu'nun suçlamasını reddetti, politika değişikliği çağrısı yaptı

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Katar Sözcüsü, Netanyahu\'nun suçlamasını reddetti, politika değişikliği çağrısı yaptı
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki Katar'a yönelik suçlamasını reddetti. Bu söylemin Filistin topraklarındaki vahşetten dikkatleri başka yöne çekme çabası olduğunu ve İsrail'in politikalarını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

KATAR Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Katar'a yönelik suçlamalarına tepki göstererek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşmasında Katar Devleti'nin İsrail aleyhine kamuoyu oluşturmak amacıyla bir kampanya yürüttüğü yönündeki suçlamasını kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki ifadelerine yanıt verdi. El-Ensari açıklamasında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki hitabında, Katar Devleti'nin İsrail aleyhine kamuoyunu etkilemek için bir kampanya yürüttüğü yönündeki suçlamasını kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

'DİKKATLERİ İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDAN BAŞKA YÖNE ÇEKME ÇABASI'

Katar'a yönelik bu söylemlerin amacına dikkati çeken el-Ensari, "Katar'a karşı sürdürülen bu söylem, hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği vahşetten ve bunların ağır insani sonuçlarından dikkatleri başka yöne çekme çabasından başka bir şey değildir. Özellikle gençler arasında küresel kamuoyundaki artan değişimi 'nüfuz kampanyaları' iddialarına indirgemek, tüm dünyanın gözü önünde sahada yaşananlara anlık olarak tanıklık eden ve görüşlerini buna göre oluşturan bir neslin bilincine ve muhakemesine hakarettir" değerlendirmesinde bulundu.

'İSRAİL POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMELİDİR'

İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan el-Ensari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giderek daha fazla boş salonlara hitap eden Netanyahu ve diğer aşırı sağcı İsrailli siyasetçiler, dünyanın İsrail'e farklı bakmasını istiyorlarsa, İsrail'in kötüleşen küresel imajı için günah keçisi aramak yerine, politikalarını değiştirerek, uluslararası hukuk ihlallerini durdurarak ve kendilerini seçen halkın karşısında sorumluluk üstlenerek işe başlamalıdırlar."

'SİYASİ HESAPLAR İÇİN KATAR KULLANILMAKTADIR'

Küresel kamuoyundaki değişimin gerçeklere dayandığını belirten el-Ensari, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnsanların bizzat tanık olduğu gerçeklerle şekillenen küresel kamuoyundaki değişimden Katar'ı ya da başka birini sorumlu tutma çabaları artık ikna edici değildir. Katar'a yönelik bu tekrarlanan saldırılar, ancak sahadaki politika ve uygulamaların siyasi sorumluluğundan dikkatleri başka yöne çekme ve Katar'ı iç siyasi hesapların bir parçası olarak kullanma çabası olarak anlaşılabilir."

Kaynak: DHA
Dışişleri BakanlığıFilistinPolitikaİsrailKatarDünyaSon Dakika

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