Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
02.03.2026 21:24
İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarında vurulan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da geri sayım başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mevcut hızla bir hafta içinde, Katar'ın ise dört gün içinde füze savunma sistemlerinin stoklarını tüketeceği öğrenildi. İki ülkenin de ABD'den acil askeri destek istediği belirtildi.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik yoğun füze ve İHA saldırıları, Körfez ülkelerinin hava savunma kapasitesini tükenme noktasına getirdi.

BAE VE KATAR'IN ASKERİ GÜCÜ TÜKENİYOR

Bloomberg'in haberine göre mevcut saldırı yoğunluğu devam ettiği takdirde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir hafta, Katar'ın ise sadece dört gün içinde füze savunma stoklarını tamamen bitireceği öngörülüyor.

ABD'YE ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Stoklardaki kritik düşüş nedeniyle her iki ülke de Washington yönetiminden acil askeri destek ve mühimmat ikmali talebinde bulundu. Bölgedeki savunma şemsiyesinin çökme riski üzerine ABD'nin, hem kendi üslerini korumak hem de müttefiklerine lojistik destek sağlamak amacıyla bölgeye ek sevkiyat planlarını devreye sokup sokmayacağı merak konusu oldu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Güncel, Dünya, Son Dakika

SON DAKİKA: Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var - Son Dakika
