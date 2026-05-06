Katar ve Rusya\'dan Bölgesel Görüşme

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Katar ile Rusya arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı. Lavrov ile görüşmesinde tarafların ara buluculuk girişimlerine olumlu yanıt vermesi gerektiğini kaydeden Al Sani, gerilimin yeniden yükselmesini önleyecek sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının, bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğunu aktardı.