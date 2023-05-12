Katıldığı çekilişle 5 milyon 15 bin euro kazanan 74 yaşındaki kadının hayatı değişti - Son Dakika
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Katıldığı çekilişle 5 milyon 15 bin euro kazanan 74 yaşındaki kadının hayatı değişti

12.05.2023 17:54

İngiltere'de 74 yaşındaki bir kadın, yaklaşık 30 euro karşılığında katıldığı çekilişle 5 milyon 15 bin euro değerindeki malikanenin sahibi oldu. Katıldığı 'Omaze Million Pound' adlı çekilişi kazanarak göl kenarındaki muhteşem villanın sahibi olan yaşlı kadın, yeni evinin tadını 6 torunuyla çıkaracağını dile getirdi.

İngiltere Cornwall'da yaşayan ve eşini geçen sene kaybeden 74 yaşındaki June Smith'in hayatı, katıldığı çekilişten kazandığı evle değişti. Daha önce Cornwall bölgesine tatil yapmaya geldiklerini ancak maddi imkanları sebebiyle karavanda kaldıklarını söyleyen June, bu yazın geçirecekleri en güzel yaz olacağını dile getirdi.

74 yaşındaki kadının hayatı girdiği çekilişle değişti

TAŞINMASINA 115 BİN EURO'LUK NAKDİ DESTEK

74 yaşındaki 'büyükannenin' kazancı bununla sınırlı kalmıyor. Çekilişi yapan kurum, yaşlı kadının eve taşınmasına destek olmak amacıyla 115 bin Euro nakdi destek de sağlayacak.

'Harrison Sutton' firmasının mimarları tarafından dizayn edilen 3 salonlu malikanede bir adet 'home-ofis', yoga stüdyosu, sauna gibi odalar da bulunuyor.

Katıldığı çekilişle 5 milyon 15 bin euro kazanan 74 yaşındaki kadının hayatı değişti

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Cornwall, England, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katıldığı çekilişle 5 milyon 15 bin euro kazanan 74 yaşındaki kadının hayatı değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katıldığı çekilişle 5 milyon 15 bin euro kazanan 74 yaşındaki kadının hayatı değişti - Son Dakika
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