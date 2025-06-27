İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, 12 gün süren ve ABD'nin öncülüğünde ateşkesle sona eren Irak-İsrail çatışması sırasında yaşananlara ilişkin İsrailli Channel 13'e röportaj verdi.

"HAMANEY'İ ÖLDÜRMEK İSTEDİK"

Katz, çatışmalar sırasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini itiraf etti. İsrail'in Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almasına gerek olmadığını söyleyerek "Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık" dedi.

"ÇOK DERİNLERE İNDİ"

Katz, Hamaney'in "öldürüleceğini" bildiğini ve İsrail'in ilk saldırı dalgasında öldürülen Devrim Muhafızları liderlerinin yerine geçen komutanlarla irtibatı keserek "çok derinlere" indiğini iddia etti.

"NÜKLEER TESİSLERİ ESKİ HALİNE GETİRMELERİ ZOR"

Tahran'ın nükleer programında 'ilerleme' kaydetmesi halinde İsrail'in İran'a yeniden saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" aldığını söyleyen Katz, "İran'ın saldırıdan sonra nükleer tesislerini eski haline getireceği bir durum görmüyorum" dedi. Öte yandan Katz "İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak" ifadelerini kullandı.