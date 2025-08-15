ABD'de Richard Guilford, 2014 yılında Ford fabrikasında araç montajı yaparken cüzdanını kaybetti. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte onlarca araç ve iş yerinde aramasına rağmen cüzdanı bulamayan Guilford, yıllar boyunca ondan haber alamadı.
Geçen ay Minnesota'nın Lake Crystal kentinde tamirci Chad Volk, bir müşterinin aracına bakım yaparken motor ile hava filtresi kutusu arasına sıkışmış bir cüzdan buldu. İçindeki ehliyet ve kimlik sayesinde sahibini öğrenen Volk, Facebook üzerinden Guilford'a ulaştı.
Cüzdanına 10 yıl sonra kavuşan Guilford, "Minnesota'nın dondurucu soğuğunda, Arizona'nın kavurucu sıcağında o kadar yol yapmış. Bu inanılmaz" dedi. Cüzdanı evinde vitrine koyacağını söyleyen Guilford, bu hikayeyi çocuklarına ve torunlarına anlatmayı planladığını belirtti.
Umudunu kesmişti! Kayıp cüzdan, 11 yıl sonra hiç akla gelmeyecek yerde bulundu
