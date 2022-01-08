Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ederken, hükümet istifa etti. Hükümetin istifası ve ülke genelindeki OHAL kararına rağmen düşmeyen tansiyon, protestoların çatışmalara dönüşmesiyle 26 protestocunun ve 18 polisin hayatını kaybetmesine neden oldu.

UYARI YAPMADAN ÖLDÜRME EMRİ VERDİ

Dün halka seslenen Tokayev ise konuşmasında, kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.

ESKİ GÜVENLİK KOMİTESİ BAŞKANI GÖZALTINDA

Ülkenin geleceği belirsizliğini korurken Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, komite tarafından 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun devlete ihanet maddesi gereği soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu suçu işlediği şüphesiyle Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un gözaltına alındığı duyuruldu.

6 OCAK'TA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Masimov'un soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

2016'da göreve getirilen Karim Masimov, LPG fiyatının artması nedeniyle başlayan, ülkenin batı ve güney şehirlerine yayılan protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı. Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.