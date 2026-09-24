Kazakistan'da tatbikatta denize sürüklenen 19 askerden 9'u yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kazakistan'da tatbikatta denize sürüklenen 19 askerden 9'u yaşamını yitirdi

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Kazakistan\'da tatbikatta denize sürüklenen 19 askerden 9\'u yaşamını yitirdi
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Kazakistan'ın güneybatısındaki Mangıstau'da Hazar Denizi kıyısındaki tatbikatta hava şartları kötüleşince 19 asker denize sürüklendi. Savunma Bakanlığı, 9 askerin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 3 askerden 1'inin hastanede olduğunu, 7 askerin arandığını bildirdi.

Kazakistan'ın güneybatısındaki Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında düzenlenen deniz tatbikatı sırasında, hava şartlarının aniden kötüleşmesi nedeniyle 19 asker denize sürüklendi. Olayda 9 askerin hayatını kaybettiği, kurtarılan 3 askerden 1'inin hastaneye kaldırıldığı, 7 askerin ise arandığı bildirildi.

19 ASKER DALGALARA KAPILDI

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatısında yer alan Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında Kazakistan Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yürütülen tatbikat sırasında kaza meydana geldi. Aniden kötüleşen hava koşulları ve şiddetlenen rüzgarın etkisiyle 19 askerin dalgalara kapılarak denize sürüklendiği belirtildi.

9 ASKER ÖLDÜ, 7'Sİ KAYIP

Olayda ilk belirlemelere göre 9 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Denizden çıkarılan 3 askerden 1'inin hastanede tedavi altına alındığı, kayıp durumda bulunan 7 askeri arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı. Arama kurtarma operasyonlarına Acil Durumlar Bakanlığı personeli, havacılık birimleri ve ilgili diğer kurumların katıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
Hazar DeniziKazakistanGüncelDünyaSon Dakika

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