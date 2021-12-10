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Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! - Son Dakika

Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!

10.12.2021 14:17

Tayland'da 38 yaşındaki bir kadın, kendisini azarlayan ve daha iyi çalışmasını isteyen patronuna kızdığı için binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu havaya uçurdu. Kadının bir kağıt parçasını çakmakla yakıp yakıt bidonunun içine atmasıyla başlayan yangın, yaklaşık 16 milyon TL değerinde hasara yol açtı. Kundakçılık yaptığını itiraf eden kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tayland'da bir kadının patronuna kızdığı için çalıştığı yağ deposunu havaya uçurduğu iddia edildi. Polis tarafından Sirisini ya da Ann Sriya diye adlandırılan 38 yaşındaki çalışan, Tayland'daki Prapakorn Yağ'ın deposunda bir kağıt parçasını çakmakla yakıp yakıt bidonunun içine atmakla suçlanıyor.

YANGIN BİNLERCE LİTRELİK YAĞIN DEPOLANDIĞI BİNAYA YAYILDI

40 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 16 milyon TL) değerinde hasara neden olan yangın, hızla binlerce litrelik yağın varillerde depolandığı binaya yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nakhon Pathom ilindeki tek katlı deponun üzerinde havaya yükselen kalın siyah dumanlar ve bir alev topu görülüyor.

Kendisi azarlayan patronuna kızan kadın, binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu havaya uçurdu

KUNDAKÇILIK YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Sriya'yı gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin elinde kağıt parçasıyla depoya girdiği ve raftaki bir sıra bidonun arkasında gözden kaybolduğu görülüyor. Söz konusu kişi elinde kağıtla yeniden ortaya çıkmadan önce bidonların arkasında iki noktadan alevlerin yükseldiği görülebiliyor. Sriya'nın Sam Phran bölgesindeki evinde tutuklandığını söyleyen İl Korgenerali Thanayut Wuttijarathamron, kadının daha sonra kundakçılık yaptığını itiraf ettiğini öne sürdü.

PATRONUNA KIZDIĞI İÇİN YANGIN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

29 Kasım'da gerçekleşen olayda yaralanan hoşnutsuz çalışan, iddialara göre polise kendisini azarlayan ve daha iyi çalışmasının yollarından söz eden patronuna kızdığı için yangın çıkardığını söyledi. Tümgeneral Chomchawin Purthananon'a göre bu, fabrikada son aylarda çıkan ikinci yangın. MailOnline, tümgeneralin "kadının 9 yıldır Prapakorn Yağ için çalıştığını" söylediğini aktardı.

Kendisi azarlayan patronuna kızan kadın, binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu havaya uçurdu

40'TAN FAZLA İTFAİYECİ YANGINI ANCAK 4 SAATTE SÖNDÜREBİLDİ

İşvereninin her gün söylenip onu strese soktuğunu ve çıkardığı yangının bu kadar zarar vermesini beklemediğini söyledi. MailOnline'a göre yangın nihayet kontrol altına alınmadan önce 40'tan fazla itfaiye aracı yangınla başa çıkmak için 4 saat uğraştı.

TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK

Independent Türkçe'nin haberine göre deponun yanından akan Khlong Om Yai kanalındaki suyun kalitesini takip etmesi için bölgeye uzman bir çevre koruma operasyon birimi de gönderildi. Polis soruşturmalarını sürdürürken Sriya tutuklu kalmaya devam edecek.

Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!

Türk Lirası, Tayland, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! - Son Dakika
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