Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı

16.06.2022 17:11
Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı

Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı.

Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı. Spacey hakkındaki tüm iddiaları reddetti ve kefaletle koşulsuz serbest bırakıldı.

62 yaşındaki Spacey itirazını sunmak ve davanın ön duruşmasına katılmak üzere 14 Temmuz'da yeniden Londra'da yargıç karşısına çıkacak.

Spacey'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

Spacey hakkında bir erkeği rızası olmadan cinsel ilişkiye girmeye zorlama iddiasıyla beşinci bir suçlama daha bulunuyor.

Bu suçlamayla ilgili davanın ayrıca görüleceği belirtiliyor.

Suçlamaları reddetti

Kısa süren duruşma öncesi Hollywood yıldızı, mahkeme binası önündeki yüzlerce basın mensubunun içinden yasal temsilcilerinden oluşan bir ekip ve iki polis memuru yardımıyla geçirildi.

Mahkeme salonunda tam ismi Kevin Spacey Fowler olan aktör sanık sandalyesinde oturdu ve kendisinden ismi, adresi ve doğum tarihini söylemesi istendi.

Spacey, hakkındaki suçlamaların kendisine okunmasını dinledi. Ardından hakkındaki suçlamaları kabul edip etmediği soruldu.

Kevin Spacey'nin avukatlarından Patrick Gibbs, müvekkilinin hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddettiğini, suçlu olmasını gerektirecek hiçbir eylemde bulunmadığını söyledi.

Yalnızca yarım saat süren duruşmada mahkemenin kefaletle serbest bırakılması kararı vermesinin ardından, Kevin Spacey mahkeme binasını terk etti.

Kevin Spacey oyunculuk kariyerinde biri American Beauty, diğeri Usual Suspects filmlerinden olmak üzere iki kez Oscar ödülüne layık görülmüştü.

Spacey, Netflix'te yayımlanan House of Cards dizisinde de başrolde oynuyordu.

Oyuncu, Londra'daki saygın Old Vic Tiyatrosu'nun uzun yıllar sanat yönetmenliğini yapmıştı.

Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı
Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı
YORUMLAR
500
İngiltere'de sıcak hava dalgası etkili oluyor İngiltere'de sıcak hava dalgası etkili oluyor İngiltere'nin tartışmalı Ruanda tahliyesine AİHM engeli İngiltere'nin tartışmalı Ruanda tahliyesine AİHM engeli
Kaynak: BBC

Kevin Spacey, England, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
15:05 Ekrem İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek bina yapmakla, saray yapmakla olmaz
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement