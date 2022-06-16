Kevin Spacey: Londra'da beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör kefaletle serbest bırakıldı

Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan Amerikalı aktör Kevin Spacey, İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı. Spacey hakkındaki tüm iddiaları reddetti ve kefaletle koşulsuz serbest bırakıldı.

62 yaşındaki Spacey itirazını sunmak ve davanın ön duruşmasına katılmak üzere 14 Temmuz'da yeniden Londra'da yargıç karşısına çıkacak.

Spacey'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

Spacey hakkında bir erkeği rızası olmadan cinsel ilişkiye girmeye zorlama iddiasıyla beşinci bir suçlama daha bulunuyor.

Bu suçlamayla ilgili davanın ayrıca görüleceği belirtiliyor.

Suçlamaları reddetti

Kısa süren duruşma öncesi Hollywood yıldızı, mahkeme binası önündeki yüzlerce basın mensubunun içinden yasal temsilcilerinden oluşan bir ekip ve iki polis memuru yardımıyla geçirildi.

Mahkeme salonunda tam ismi Kevin Spacey Fowler olan aktör sanık sandalyesinde oturdu ve kendisinden ismi, adresi ve doğum tarihini söylemesi istendi.

Spacey, hakkındaki suçlamaların kendisine okunmasını dinledi. Ardından hakkındaki suçlamaları kabul edip etmediği soruldu.

Kevin Spacey'nin avukatlarından Patrick Gibbs, müvekkilinin hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddettiğini, suçlu olmasını gerektirecek hiçbir eylemde bulunmadığını söyledi.

Yalnızca yarım saat süren duruşmada mahkemenin kefaletle serbest bırakılması kararı vermesinin ardından, Kevin Spacey mahkeme binasını terk etti.

Kevin Spacey oyunculuk kariyerinde biri American Beauty, diğeri Usual Suspects filmlerinden olmak üzere iki kez Oscar ödülüne layık görülmüştü.

Spacey, Netflix'te yayımlanan House of Cards dizisinde de başrolde oynuyordu.

Oyuncu, Londra'daki saygın Old Vic Tiyatrosu'nun uzun yıllar sanat yönetmenliğini yapmıştı.