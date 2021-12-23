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"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti - Son Dakika

"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti

23.12.2021 10:24

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı Mardinli Sultan Kösen, eşinden boşanmasının ardından yeni birini bulmak için Rusya'ya gitti. Rus kadınların kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duyduğunu belirterek, hayatının aşkını bulmasının ardından hemen evleneceğini açıkladı.

2 metre 51 santimetrelik boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak bilinen Mardinli Sultan Kösen, boşanmasının ardından yeni bir ilişkiye yelken açmak için Rusya'nın yolunu tuttu. Kösen'in bu yolculuğu, dünya basının da dikkatini çekti. Önde gelen gazeteler, Kösen'in Rusya'ya yolculuğunu haberleştirdi.

ÇOCUĞU OLMASINI İSTİYOR

Kösen'in çocuğunun olmasını istediği ve bu nedenle hayatının aşkını bulmak için Rusya'ya gittiği belirtildi. Kösen, Rusya'da aradığı aşkı bulmasının ardından hemen dünyaevine gireceğini dile getirdi.

2013 YILINDA DÜNYAEVİNE GİRDİ

Kösen, 2013 yılında 29 yaşındaki Merve Dibo isimli kadınla dünyaevine girdi. Çift, daha sonra birlikteliklerine devam edemeyerek ayrılma kararı aldı. Ancak çocuk hasreti çeken Sultan Kösen, birini bulmak için Rusya'ya gitmeye karar verdi. Kösen şu anda Rusya'da kalıyor.

"SEVGİ DOLU BİR RUHA SAHİPLER"

Neden Rus kadınlarla evlenmek istediğini de söyleyen Kösen, "Rus kadınlar, inanılmaz bir güzelliğe ve sevgi dolu bir ruha sahipler. Evleneceğim Rus kadından 1 erkek 1 de kız çocuğum olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİ TÜRKİYE'YE GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

Açıklamasına devam eden Kösen, "Eşimi Türkiye'ye götürmek istiyorum. Rus kadınların kibar ve ateşli erkekleri sevdiğini duydum. Denizden uzak bir yerde yaşıyorum ancak bizim yaşadığımız yerler de çok güzel" dedi.

Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti

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Son Dakika Dünya 'Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum' diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti - Son Dakika
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