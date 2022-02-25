Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı - Son Dakika
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Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı

25.02.2022 08:25

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev'de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev'de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.

Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti. Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu.


Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı
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Ukrayna, Yangın, Kiev, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı - Son Dakika


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