Kiev'de Saldırıda 30 Ölü - Son Dakika
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Kiev'de Saldırıda 30 Ölü

Kiev\'de Saldırıda 30 Ölü
03.07.2026 11:39
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus hava saldırısında ölü sayısının 30'a, yaralı sayısının 92'ye ulaştığını açıkladı.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın kente yönelik gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirten Klilçko, yaralı sayısının ise 92'ye çıktığını aktardı.

Kaynak: DHA

Politika, Dünya, Kiev, Son Dakika

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