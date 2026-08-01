Kiev'e Rus Füze Saldırısı: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Kiev'e Rus Füze Saldırısı: 9 Ölü, 30 Yaralı

Kiev\'e Rus Füze Saldırısı: 9 Ölü, 30 Yaralı
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Kiev'e düzenlenen balistik füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yaralı var.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'e Rus ordusu tarafından düzenlenen balistik füze saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 30'u aşkın kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından Rusya'nın kente yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Kliçko, kentin 5 farklı ilçesini hedef alan saldırılar ve düşen füze enkazları nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü çocuk olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanlarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kliçko, yaralılardan 17'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiğini aktardı. Saldırılarda başkentteki bir çok konut ve ticari binanın yanı sıra bir tıbbi nakliye merkezinin de ağır hasar gördüğü, tesisteki çok sayıda ambulans ve sağlık aracının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kiev'e Rus Füze Saldırısı: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika

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