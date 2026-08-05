Kiev'e Rus Saldırısı: 17 Ölü, 44 Yaralı - Son Dakika
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Kiev'e Rus Saldırısı: 17 Ölü, 44 Yaralı

Kiev\'e Rus Saldırısı: 17 Ölü, 44 Yaralı
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Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarında 17 kişinin öldüğünü, 44 kişinin yaralandığını açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev ve çevresine yönelik hava saldırılarına ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saldırılarda 24 balistik füze, 4 Zirkon/Oniks füzesi ve 115 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirten Zelenskiy, 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Saldırıların ana hedefinin sivil işletmelere ait depo tesisleri olduğunu aktaran Zelenskiy, bir bira fabrikası, inşaat malzemeleri depoları, lojistik tesisler, altyapı sistemleri ve bir tren istasyonunun vurulduğunu, bu hedeflerin savaşla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Balistik füze önleyici sistemlerin hayat kurtarabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, müttefik ülkelere hava savunma sistemi tedarikinde gecikilmemesi çağrısında bulundu. Rusya'nın balistik füze üretiminin büyük bir kısmının halen yaptırım listelerinde yer almadığını belirten Zelenskiy; G7, Avrupa Birliği ve hayatın korunmasını destekleyen tüm aktörlerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım adımları atması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kiev'e Rus Saldırısı: 17 Ölü, 44 Yaralı - Son Dakika

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