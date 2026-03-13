Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı - Son Dakika
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı
13.03.2026 09:31
ABD'de bir piskoposun kilise fonlarından 250 bin dolar (11 milyon TL) çalarak Meksika'daki genelevlerde harcadığı iddiası sonrası görevine son verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'de bir piskoposun kilise fonlarından 250 bin dolar (11 milyon lira) çalarak Meksika'da genelevlere gittiği iddiası büyük tepki çekti. Hakkındaki suçlamaların ortaya çıkmasının ardından söz konusu din adamı görevinden alındı.

MEKSİKA'DAKİ GENELEVLERE GİTMİŞ

ABD basınında yer alan haberlere göre, kilise kaynaklarından yaklaşık 250 bin doları zimmetine geçirdiği öne sürülen piskoposun bu parayı kişisel harcamalarında kullandığı ve Meksika'daki genelevlere gitmek için harcadığı iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından kilise yönetimi soruşturma başlattı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Yapılan incelemeler sonrası söz konusu din adamının görevine son verildiği açıklandı. Yetkililer, kilise fonlarının usulsüz kullanımıyla ilgili sürecin devam ettiğini ve olayın hukuki boyutunun da incelendiğini belirtti. Skandal, ABD'de dini kurumların mali denetimi ve hesap verebilirliği konusunda yeniden tartışma başlattı.

Hukuk, Dünya, Dini, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • necati çolak necati çolak:
    Adam ne süngü takmış beee 3 1 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    helal olsun 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:10
